«Автомобилист» победил «Нефтехимик» и утвердился на первом месте в Восточной конференции

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал «Автомобилист». Гости добились победы со счетом 5:2.

«Автомобилист» набрал 29 очков и закрепился на первом месте в Восточной конференции.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Голы: Василевский — 4 (Протапович), 4:13 — 0:1. Обидин — 3 (Секстон, Коварж), 4:38 — 0:2. Бикмуллин — 1 (Грошев), 16:44 — 1:2. Плэтт — 2 (Трямкин, Василевский), 18:30 — 1:3. Хайруллин — 5 (Гудачек, Бикмуллин), 23:09 — 2:3. Голышев — 7 (Плэтт, Литовченко), 43:48 — 2:4. Мэйсек — 8 (Голышев), 46:31 — 2:5.

Вратари: Иванников — Коварж.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 16 (8+5+3) — 42 (11+17+14).

Судьи: Ромасько, Сергеев.

22 октября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена». 1269 зрителей.