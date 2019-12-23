«Автомобилист» победил «Куньлунь». Команда из Екатеринбурга выиграла четвертый матч подряд

«Автомобилист» продлил победную серию, переиграв в матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» со счетом 4:1. Команда из Екатеринбурга выиграла четвертый матч подряд.

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк отметился в этой встрече результативной передачей.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Секстон — 10 (Трямкин), 8:08 — 0:1. Гареев — 6 (Дацюк, Литовченко), 12:14 — 0:2. Скворцов — 1 (Кейн, Бартли), 24:39 — 1:2. Мэйсек — 16 (Доус, Гуркин), 35:10 — 1:3. Плэтт — 5 (Попов, Обидин), 49:27 — 1:4.

Вратари: Грубец — Коварж.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 28 (10+14+4) — 36 (12+10+14).

Судьи: Бирин, Оленин.

23 декабря. Пекин. «Шоуган Арена».