"Автомобилист" по буллитам обыграл "Витязь"

"Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл "Витязь" - 2:1. Решающий бросок исполнил Найджел Доус. На его счету также шайба.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Витязь" (Подольск) - 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Доус - 26 (бол., Голышев, Да Коста), 10:28 - 1:0. Евсеенков - 2 (бол., Кокарев, Никулин), 33:33 - 1:1.

Победный буллит: Доус.

Вратари: Коварж - Ортио.

Штраф: 6 - 32.

Броски: 35 (9+5+16+5) - 21 (4+11+5+1).

Судьи: Соин, Франо.

2 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".