«Автомобилист» по буллитам обыграл ЦСКА

«Автомобилист» в гостях по буллитам одержал победу над ЦСКА (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Москве.

Победный буллит на счету американского форварда екатеринбуржцев Дэна Секстона. ЦСКА сохраняет лидерство в Западной конференции лиги с 70 очками, «Автомобилист» — четвертый в Восточной конференции с 59 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Капризов — 22 (Слепышев, Шалунов), 1:17 — 1:0. Попов — 2 (Толчинский, Киселевич), 3:11 — 2:0. Доус — 17 (Трямкин, Голышев), 29:13 — 2:1. Хрипунов — 2 (Дацюк, Гареев), 29:34 — 2:2.

Победный буллит: Секстон.

Вратари: Сорокин — Коварж.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 36 (19+7+9+1) — 30 (9+10+8+3).

Судьи: Бирин, Наумов.

12 января. Москва. «ЦСКА Арена».