"Автомобилист" по буллитам обыграл "Ак Барс" на турнире в Казахстане

"Автомобилист" выиграл у "Ак Барса" (4:3 Б) в матче Кубка президента Республики Казахстан. Победный буллит в активе Найджела Доуса.

Кубок президента Республики Казахстан

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак Барс" (Казань) - 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Азеведо - 2, 31:13 - 0:1. Мэйсек - 3 (Литовченко, Доус), 31:35 - 1:1. Яруллин - 2 (бол., Зарипов), 45:51 - 1:2. Секстон - 1 (мен.), 47:53 - 2:2. Ткачев - 3 (Юдин, Галиев), 54:18 - 2:3. Березин - 1 (Литовченко, Секстон), 59:20 - 3:3.

Победный буллит: Доус.

Вратари: Коварж (59:15 - 59:20) - Билялов.

Броски: 31 (10+10+8+3) - 30 (9+7+12+2).

Судьи: Кулаков, Чубенко.

11 августа. Нур-Султан. "Барыс-Арена