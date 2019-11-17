КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Автомобилист» переиграл «Трактор»

17:33

«Автомобилист» одолел «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ — 4:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Голы: Литовченко — 5 (Секстон, Мамкин), 16:10 — 0:1. Малыхин — 3 (Калинин, Кейлоф), 27:13 — 1:1. Обидин — 4 (Хрипунов), 43:03 — 1:2. Седлак — 8 (Щербак), 45:38 — 2:2. Белоусов — 2 (Дацюк), 56:27 — 2:3. Доус — 12 (Голышев, Василевский), 58:16 — 2:4.

Вратари: Демченко (58:34) — Коварж.

Штраф: 12 — 0.

Броски: 25 (6+6+13) — 42 (9+21+12).

Судьи: Морозов, Фатеев.

17 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир