«Автомобилист» переиграл «Трактор»
17:33
«Автомобилист» одолел «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ — 4:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Голы: Литовченко — 5 (Секстон, Мамкин), 16:10 — 0:1. Малыхин — 3 (Калинин, Кейлоф), 27:13 — 1:1. Обидин — 4 (Хрипунов), 43:03 — 1:2. Седлак — 8 (Щербак), 45:38 — 2:2. Белоусов — 2 (Дацюк), 56:27 — 2:3. Доус — 12 (Голышев, Василевский), 58:16 — 2:4.
Вратари: Демченко (58:34) — Коварж.
Штраф: 12 — 0.
Броски: 25 (6+6+13) — 42 (9+21+12).
Судьи: Морозов, Фатеев.
17 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
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