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«Автомобилист» одолел «Северсталь» в овертайме

19:26
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В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Северсталь». Основное время матча закончилось вничью — 2:2.

В овертайме удача улыбнулась хозяевам площадки. Победную шайбу в составе «Автомобилиста» забросил нападающий Вячеслав Литовченко — 3:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Бодров — 1 (Алексеев, Морозов), 4:11 — 0:1. Гераськин — 1 (Трубачев, Вовченко), 20:34 — 0:2. Холланд — 1 (Хрипунов), 23:48 — 1:2. Бодров — 1 (Мэйсек, Литовченко), 46:15 — 2:2. Литовченко — 1, 61:55 — 3:2.

Вратари: Коварж — Подъяпольский.

Штраф: 18 — 8.

Броски: 33 (15+7+9+2) — 31 (10+11+10+0).

Судьи: Белов, Лаврентьев.

2 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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