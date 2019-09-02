«Автомобилист» одолел «Северсталь» в овертайме
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Северсталь». Основное время матча закончилось вничью — 2:2.
В овертайме удача улыбнулась хозяевам площадки. Победную шайбу в составе «Автомобилиста» забросил нападающий Вячеслав Литовченко — 3:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Бодров — 1 (Алексеев, Морозов), 4:11 — 0:1. Гераськин — 1 (Трубачев, Вовченко), 20:34 — 0:2. Холланд — 1 (Хрипунов), 23:48 — 1:2. Бодров — 1 (Мэйсек, Литовченко), 46:15 — 2:2. Литовченко — 1, 61:55 — 3:2.
Вратари: Коварж — Подъяпольский.
Штраф: 18 — 8.
Броски: 33 (15+7+9+2) — 31 (10+11+10+0).
Судьи: Белов, Лаврентьев.
2 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».