"Автомобилист" одержал вторую победу над "Трактором"

"Автомобилист" обыграл "Трактор" во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина - 4:2. В составе победителей по шайбе забросили Андрей Обидин, Найджел Доус, Анатолий Голышев и Александр Кучерявенко.

Эта победа стала второй для команды из Екатеринбурга в серии. В первом матче был зафиксирован счет 3:0.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/4 финала

Второй матч

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Трактор" (Челябинск) - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Обидин - 1 (Торченюк), 2:41 - 1:0. Желдаков - 1 (Бергстрем, Шолохов), 19:36 - 1:1. Доус - 2 (бол., Секстон, Да Коста), 28:09 - 2:1. Голышев - 2 (мен.), 31:46 - 3:1. Кучерявенко - 1 (бол., Секстон, Крикунов), 57:16 - 4:1. Глинкин - 1 (бол., Петров, Кравцов), 58:25 - 4:2.

Вратари: Коварж - Демченко.

Штраф: 14 - 24.

Броски: 28 (6+15+7) - 27 (10+9+8).

Судьи: Васильев, Щенев.

28 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Счет в серии: 2-0 (3:0).