«Автомобилист» обыграл «Витязь» и вышел в лидеры на Востоке

«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Витязь» со счетом 4:3.

В составе екатеринбуржцев шайбы забросили Алексей Макеев, Алексей Василевский, Брукс Мэйсек и Денис Бодров. Подмосковный клуб ответил точными бросками Александра Семина, Святослава Гребенщикова и Иван Ларичев.

После этого матча «Автомобилист» с 25 очками лидирует в Восточной конференции, «Витязь» с 15 очками — на восьмой строчке на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Голы: Семин — 4 (бол., Даугавиньш, Хультстрем), 8:18 — 1:0. Макеев — 11 (бол., Бодров), 19:28 — 1:1. Василевский — 2 (Мэйсек, Бочаров), 24:48 — 1:2. Мэйсек — 7 (бол., Холланд), 41:53 — 1:3. Бодров — 2 (Дацюк, Макеев), 48:13 — 1:4. Гребенщиков — 4 (Попов, Бородкин), 50:29 — 2:4. Ларичев — 2 (Бородкин, Гребенщиков), 58:30 — 3:4.

Вратари: Тодыков (59:28) — Коварж.

Штраф: 18 — 4.

Броски: 32 (7+11+14) — 49 (16+24+9).

Судьи: Бондарь, Щенев.

14 октября. Подольск. ЛД «Витязь».