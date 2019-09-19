«Автомобилист» обыграл в овертайме «Куньлунь» и одержал восьмую победу подряд

«Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл «Куньлунь» — 5:4. Победный гол на счету форварда Брукса Мэйсека, который набрал 3 (2+1) очка.

«Автомобилист» одержал восьмую победу подряд на старте сезона. У китайской команды третье поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0)

Голы: Вонг — 3 (Мерфи, Крэкнелл), 3:16 — 0:1. Секстон — 3 (бол., Доус, Мэйсек), 7:19 — 1:1. Локхарт — 1 (Челиос, Вонг), 16:13 — 1:2. Мэйсек — 5 (бол., Доус, Вишневский), 21:03 — 2:2. Гареев — 2 (Сетдиков, Кучерявенко), 25:02 — 3:2. Миллер — 1 (бол., Дефацио, Майоне), 26:47 — 3:3. Холланд — 3 (Доус, Секстон), 33:46 — 4:3. Локхарт — 2 (Мерфи, Шустр), 44:08 — 4:4. Мэйсек — 6, 60:42 — 5:4.

Вратари: Коварж — Смит.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (12+12+9+1) — 29 (12+9+8+0).

Судьи: Гофман, Раминг.

19 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика