"Автомобилист" обыграл "Трактор" и вышел во второй раунд плей-офф

"Автомобилист" в гостях выиграл у "Трактора" (4:3) в матче первого раунда плей-офф КХЛ. Команда из Екатеринбурга победила в серии со счетом 4-0.

В составе гостей дубль сделал Вячеслав Литовченко. Также отличились Илья Крикунов и Дэн Секстон. У "Трактора" забивали Антон Глинкин, Игорь Исаев и Александр Шаров. Соперник "Автомобилиста" по следующей стадии станет известен позже.

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1/4 финала

Четвертый матч

"Трактор" (Челябинск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)

Голы: Глинкин - 2 (Петров, Кравцов), 1:14 - 1:0. Исаев - 1 (Бородкин, Кокуев), 5:16 - 2:0. Крикунов - 1 (бол., Голышев), 31:38 - 2:1. Литовченко - 2 (бол., Голышев, Вишневский), 32:03 - 2:2. Шаров - 1 (Глинкин, Карпухин), 41:00 - 3:2. Секстон - 2 (Доус, Литовченко), 42:27 - 3:3. Литовченко - 3 (Доус, Секстон), 44:18 - 3:4.

Вратари: Демченко (58:44) - Коварж.

Штраф: 27 - 45.

Броски: 25 (7+2+16) - 44 (14+18+12).

Судьи: Белов, Лаврентьев.

4 марта. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

Счет в серии: 0-4 (0:3, 2:4, 1:2 ОТ).

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