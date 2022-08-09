«Автомобилист» обыграл «Амур» на Мемориале памяти Ромазана
«Автомобилист» обыграл «Амур» в предсезонном матче в рамках Мемориале памяти Ивана Ромазана — 2:0.
В составе команды из Екатеринбурга отличились Патрис Кормье и Андрей Обидин.
После матча была проведена серия буллитов, в которой сильнее оказался «Амур» — 2:1.
Завтра, 10 августа, «Автомобилист» встретится с «Трактором» (13.00 мск), а «Амуру» предстоит сыграть против «Металлурга» (17.00 мск).
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Мемориал И. Ромазана
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Кормье — 1 (Баранцев, Широков), 14:09 — 1:0. Обидин — 1 (Хрипунов), 27:56 — 2:0.
Вратари: Маттссон — Аликин.
Штраф: 6 — 14.
Броски: 44 (13+18+13) — 20 (5+5+10).
Судьи: Бондарь, Гамалей.
9 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
Результаты / календарь
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ЦСКА – Металлург
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