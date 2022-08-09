«Автомобилист» обыграл «Амур» на Мемориале памяти Ромазана

«Автомобилист» обыграл «Амур» в предсезонном матче в рамках Мемориале памяти Ивана Ромазана — 2:0.

В составе команды из Екатеринбурга отличились Патрис Кормье и Андрей Обидин.

После матча была проведена серия буллитов, в которой сильнее оказался «Амур» — 2:1.

Завтра, 10 августа, «Автомобилист» встретится с «Трактором» (13.00 мск), а «Амуру» предстоит сыграть против «Металлурга» (17.00 мск).

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Мемориал И. Ромазана

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Кормье — 1 (Баранцев, Широков), 14:09 — 1:0. Обидин — 1 (Хрипунов), 27:56 — 2:0.

Вратари: Маттссон — Аликин.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 44 (13+18+13) — 20 (5+5+10).

Судьи: Бондарь, Гамалей.

9 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.