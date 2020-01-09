«Автомобилист» обыграл «Адмирал», Доус набрал два очка

«Автомобилист» в Екатеринбурге выиграл у «Адмирала» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «Автомобилиста» отличились нападающие Питер Холланд, Дэн Секстон, Георгий Белоусов, Брукс Мэйсек и Анатолий Голышев. У «Адмирала» — форварды Александр Мерескин и Мартин Бакош.

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус набрал (0+2) очка в этой встрече.

«Автомобилист» с 57 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» — 9-я строчка и 47 баллов.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Голы: Холланд — 12 (Мамкин), 1:02 — 1:0. Секстон — 12 (бол., Мэйсек, Холланд), 12:06 — 2:0. Мерескин — 3 (Пилипенко, Ломако), 34:05 — 2:1. Белоусов — 8, 46:13 — 3:1. Мэйсек — 18 (Доус, Голышев), 48:22 — 4:1. Бакош — 13 (бол., Альмквист, Лалонд), 55:26 — 4:2. Голышев — 8 (Доус, Василевский), 55:50 — 5:2.

Вратари: Коварж — Красоткин.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 31 (9+9+13) — 16 (5+8+3).

Судьи: Гофман, Кочетов.

9 января. Екатеринбург. КРК «Уралец».