«Автомобилист» объявил о подписании контракта с Шаровым

«Автомобилист» подписал контракт с нападающим Александром Шаровым, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Соглашение рассчитано до конца этого сезона. 27 декабря Шаров расторг договор с «Салаватом Юлаевым» по обоюдному согласию.

29-летний россиянин в этом сезоне набрал 20 (8+12) очков в 37 матчах FONBET чемпионата КХЛ. Ранее Шаров играл за «Сибирь» и «Ладу».