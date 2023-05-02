«Автомобилист» объявил о подписании контракта с вратарем Аликиным

Вратарь Евгений Аликин подписал трехлетний контракт с «Автомобилистом».

Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2026 года.

Аликин выступал за «Амур» начиная с сезона-2015/16, на его счету 202 матча в КХЛ, 66 побед при 92,7 процента отраженных бросков, коэффициенте надежности 2,32 и 18 «сухарях».

В общей сложности в КХЛ на счету 28-летнего вратаря 202 матча, 18 игр на ноль, 92,7 процента отраженных бросков, коэффициент надежности 2,31.