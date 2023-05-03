«Автомобилист» объявил о подписании Бывальцева

«Автомобилист» сообщил о подписании нападающего Алексея Бывальцева.

Односторонний контракт 29-летнего игрока с клубом рассчитан на два сезона — до 30 апреля 2025 года.

В прошедшем сезоне КХЛ Бывальцев играл за «Трактор». На его счету 68 матчей и 39 (15+24) очков.

Всего в КХЛ форвард провел 465 матчей и набрал 199 (74+125) очков. Помимо «Трактора» в лиге он играл за «Адмирал», «Амур», СКА и «Витязь».