"Автомобилист" обменял Тимашова в "Сибирь"

"Автомобилист" и "Сибирь" совершили обмен, в результате которого защитник Николай Тимашов перешел в новосибирский клуб.

"Автомобилист" получил денежную компенсацию.

В прошлом сезоне Тимашов выступал за "Нефтехимик". На его счету 46 матчей в КХЛ и 2 результативные передачи.