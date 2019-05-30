"Автомобилист" обменял Тимашова в "Сибирь"

"Автомобилист" и "Сибирь" совершили обмен, в результате которого защитник Николай Тимашов перешел в новосибирский клуб.
"Автомобилист" получил денежную компенсацию.
В прошлом сезоне Тимашов выступал за "Нефтехимик". На его счету 46 матчей в КХЛ и 2 результативные передачи.
🚨В результате обмена на денежную компенсацию защитник Николай Тимашов переходит в @hcsibir— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) 30 мая 2019 г.
✊🏼Наш клуб желает Николаю удачи в продолжении карьерыhttps://t.co/BPvwtt6caN pic.twitter.com/DvZ7cfmiNb
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