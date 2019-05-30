16:43 | Хоккей — КХЛ

"Автомобилист" обменял Тимашова в "Сибирь"

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"Автомобилист" и "Сибирь" совершили обмен, в результате которого защитник Николай Тимашов перешел в новосибирский клуб.

"Автомобилист" получил денежную компенсацию.

В прошлом сезоне Тимашов выступал за "Нефтехимик". На его счету 46 матчей в КХЛ и 2 результативные передачи.

 

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