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Сегодня, 16:41

«Автомобилист» обменял Брендана Лайпсика в «Сибирь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Брендан Лайпсик в результате обмена перешел из «Автомобилиста» в «Сибирь».

Екатеринбургский клуб получает права на финского форварда Янне Куокканена, которые с 2021 года принадлежали «Сибири», а новосибирская команда также получает денежную компенсацию.

Лайпсик с сезона-2020/21 выступает в КХЛ. 30-летний канадец играл за ЦСКА, «Металлург», СКА и «Автомобилист». Всего хоккеист сыграл в КХЛ 250 матчей , в которых набрал 153 (62+91) очка при показателе полезности «+26».

В январе 2024 года Лайпсик получил российское гражданство.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
Брендан Лайпсик
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 38 29 9 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 36 21 15 46
6 Северсталь 36 22 14 44
7 Динамо Мн 36 19 17 42
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 35 11 24 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 37 23 14 50
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 35 20 15 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 38 18 20 41
7 Авангард 35 17 18 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 34 13 21 29
11 Барыс 39 10 29 23
12 Амур 37 8 29 20
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