«Автомобилист» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ
«Нефтехимик» в гостях обыграл «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.
Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|24
|5
|50
|2
|Спартак
|26
|17
|9
|37
|3
|Динамо М
|27
|16
|11
|35
|4
|СКА
|28
|16
|12
|35
|5
|ЦСКА
|25
|13
|12
|33
|6
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|7
|Северсталь
|26
|15
|11
|30
|8
|Динамо Мн
|27
|14
|13
|30
|9
|Витязь
|28
|13
|15
|27
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|4
|Ак Барс
|25
|16
|9
|33
|5
|Металлург Мг
|29
|15
|14
|31
|6
|Адмирал
|27
|12
|15
|29
|7
|Нефтехимик
|29
|10
|19
|28
|8
|Лада
|25
|10
|15
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|25
|10
|15
|22
|11
|Барыс
|27
|8
|19
|18
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
|18.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|18.11
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|1 : 3
|18.11
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -
|18.11
|19:30
|
СКА – Амур
|- : -
Новости