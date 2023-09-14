«Автомобилист» и «Нефтехимик» в четверг, 14 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в КРК «Уралец» в Екатеринбурге, начало — в 17.00 по московскому времени.

Матч «Автомбилист» — «Нефтехимик» не будет показан по ТВ. Трансляцию игры можно посмотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало прямого эфира — в 16.50 по московскому времени.

События матча «Автомбилист» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Автомобилист» три дня назад потерпел первое поражение в сезоне в основное время: 11 сентября екатеринбуржцы уступили «Нефтехимику» в Нижнекамске со счетом 0:1. Уральский клуб с 7 очками занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«Нефтехимик» на старте регулярного чемпионата 2023 / 2024 выиграл всего один матч — против «Автомобилиста» на своем льду. Клуб из Татарстана с 3 очками занимает 11-е место на «Востоке».