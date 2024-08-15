«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» в товарищеском матче
«Нефтехимик» одержал победу над «Автомобилистом» в товарищеском матче — 4:1.
Победу нижнекамцам принесли голы Егора Корбита, Вячеслава Лещенко, Никиты Хоружева и Владимира Брюквина.
За екатеринбуржцев отличился Владимир Кузнецов.
Хоккей. Товарищеский матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Кузнецов — 1 (Журавлев), 15:36 — 1:0. Корбит — 1 (Киселевич, Хоружев), 17:32 — 1:1. Лещенко — 1 (Ди, Митякин), 20:46 — 1:2. Хоружев — 1 (Ртищев, Корбит), 24:41 — 1:3. Брюквин — 1 (Соколов, Жукенов), 41:50 — 1:4.
Нереализованный буллит: Лещенко (Нефтехимик), 5:26.
Вратари: Окоряк — Долганов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (6+5+14) — 40 (12+23+5).
Судьи: Овчинников, Степучев.
15 августа. Екатеринбург. Уралец.
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