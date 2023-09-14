Дубль Кузнецова помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ
«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
В составе екатеринбуржского клуба дублем отметился Владимир Кузнецов, по одной шайбе у Сергея Широкова и Ефима Гуркина. За «Нефтехимик» отметились Наиль Якулов и Владимир Брюквин.
После 6 матчей «Автомобилист» занимает вторую строчку в восточной конференции, набрав 9 очков. «Нефтехимик» — 11-й (3 очка).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
Голы: Широков — 1 (Романцев, Да Коста), 0:41 — 1:0. Кузнецов — 1 (Хрипунов), 6:56 — 2:0. Кузнецов — 2 (Блэкер), 14:00 — 3:0. Н. Якупов — 2 (Сидоров, Брюквин), 14:26 — 3:1. Брюквин — 1 (Н. Якупов, Хохлов), 21:59 — 3:2. Гуркин — 1 (бол., Бывальцев, Да Коста), 28:06 — 4:2.
Вратари: Аликин — Гарипов (59:15).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (13+4+8) — 16 (7+4+5).
Судьи: Раводин, Ромасько.
14 сентября. Екатеринбург. Уралец.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|3
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|4
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Автомобилист
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|4
|Авангард
|5
|4
|1
|8
|5
|Трактор
|6
|3
|3
|7
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|10
|Адмирал
|5
|1
|4
|4
|11
|Нефтехимик
|5
|1
|4
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|3 : 2 ОТ
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|4 : 2
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
|14.09
|19:30
|
Витязь – Спартак
|- : -