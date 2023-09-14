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Сегодня, 19:08

Дубль Кузнецова помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе екатеринбуржского клуба дублем отметился Владимир Кузнецов, по одной шайбе у Сергея Широкова и Ефима Гуркина. За «Нефтехимик» отметились Наиль Якулов и Владимир Брюквин.

После 6 матчей «Автомобилист» занимает вторую строчку в восточной конференции, набрав 9 очков. «Нефтехимик» — 11-й (3 очка).

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Голы: Широков — 1 (Романцев, Да Коста), 0:41 — 1:0. Кузнецов — 1 (Хрипунов), 6:56 — 2:0. Кузнецов — 2 (Блэкер), 14:00 — 3:0. Н. Якупов — 2 (Сидоров, Брюквин), 14:26 — 3:1. Брюквин — 1 (Н. Якупов, Хохлов), 21:59 — 3:2. Гуркин — 1 (бол., Бывальцев, Да Коста), 28:06 — 4:2.

Вратари: Аликин — Гарипов (59:15).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (13+4+8) — 16 (7+4+5).

Судьи: Раводин, Ромасько.

14 сентября. Екатеринбург. Уралец.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
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1 Торпедо 4 4 0 8
2 Динамо М 6 4 2 8
3 Куньлунь РС 6 4 2 8
4 Спартак 5 3 2 6
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 6 5 1 11
2 Автомобилист 6 4 2 9
3 Ак Барс 6 4 2 8
4 Авангард 5 4 1 8
5 Трактор 6 3 3 7
6 Сал. Юлаев 5 3 2 6
7 Амур 6 3 3 6
8 Лада 6 2 4 5
9 Сибирь 5 2 3 5
10 Адмирал 5 1 4 4
11 Нефтехимик 5 1 4 3
12 Барыс 5 0 5 3
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14.09 16:30
Авангард – Адмирал
 4 : 3 ОТ
14.09 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 3 : 2
14.09 17:00
Металлург Мг – Лада
 3 : 2 ОТ
14.09 17:00
Трактор – Динамо Мн
 3 : 2
14.09 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
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Торпедо – Куньлунь РС
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