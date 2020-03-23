«Автомобилист» не будет подписывать новый контракт с Секстоном

Нападающий Дэн Секстон покинет «Автомобилист» по истечении контракта, который действует до 30 апреля 2020 года. Клуб из Екатеринбурга не будет предлагать Секстону новое соглашение, сообщает «Бизнес Online».

32-летний форвард провел за екатеринбургский клуб два последних сезона, а до этого провел четыре года в составе «Нефтехимика». Всего в КХЛ он сыграл 331 матч и набрал 267 (96+171) очков при показателе полезности «плюс 21».