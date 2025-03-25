«Автомобилист» назвал невосполнимой утратой смерть Мартемьянова

«Автомобилист» выразил соболезнования родным и близким бывшего главного тренера команды Андрея Мартемьянова, который ушел из жизни в возрасте 61 года. По информации «СЭ», причиной смерти Мартемьянова стал инсульт.

«Андрей Алексеевич всегда отличался огромной любовью и страстью к своей работе, он был ярким и незаурядным тренером, которого любили болельщики всех команд, где бы он ни трудился. Сегодня хоккейный мир понес невосполнимую утрату. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Андрея Мартемьянова и всему хоккейному сообществу», — говорится в сообщении клуба из Екатеринбурга.

Мартемьянов возглавлял «Автомобилист» с 2018 по 2020 год. При нем команда впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина.