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«Автомобилист» нанес «Нефтехимику» восьмое поражение подряд, Секстон сделал хет-трик

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«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Нефтехимик» со счетом 3:0.

Хет-трик оформил Дэн Секстон.

Для «Нефтехимика» это восьмое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Секстон — 5 (Холланд, Протапович), 38:19 — 1:0. Секстон — 6 (Зборовский, Макеев), 56:36 — 2:0. Секстон — 7 (п.в., Макеев), 59:24 — 3:0.

Вратари: Коварж — Коротаев (59:17 — 59:24).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 50 (17+15+18) — 24 (9+5+10).

Судьи: Акузовский, Лаврентьев.

26 декабря. Екатеринбург. КРК «Уралец».

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