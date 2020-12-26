«Автомобилист» нанес «Нефтехимику» восьмое поражение подряд, Секстон сделал хет-трик
«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Нефтехимик» со счетом 3:0.
Хет-трик оформил Дэн Секстон.
Для «Нефтехимика» это восьмое поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Секстон — 5 (Холланд, Протапович), 38:19 — 1:0. Секстон — 6 (Зборовский, Макеев), 56:36 — 2:0. Секстон — 7 (п.в., Макеев), 59:24 — 3:0.
Вратари: Коварж — Коротаев (59:17 — 59:24).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 50 (17+15+18) — 24 (9+5+10).
Судьи: Акузовский, Лаврентьев.
26 декабря. Екатеринбург. КРК «Уралец».
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