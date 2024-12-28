«Автомобилист» — «Металлург»: видеообзор матча

«Металлург» на выезде победил «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

«Металлург» (48 очков) после 40 матчей поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» (47) опустился на пятую позицию после 38 игр.