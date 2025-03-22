«Автомобилист» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» дома переиграл «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2. Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Автомобилист» набрал 89 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» идет 3-м на «Востоке» с 90 очками.