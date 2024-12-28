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Сегодня, 16:00

«Автомобилист» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ 28 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Капитан «Металлурга» Егор Яковлев.
Фото ХК «Металлург»

«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 28 декабря. Матч пройдет на льду арены «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Автомобилист» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ТВ ИН. Начало эфира — в 18.50 по местному времени.

Клуб из Екатеринбурге в 37 матчах набрал 46 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. Команда Андрея Разина с 46 очками в 39 играх располагается на пятой строчке на Востоке.

Матч «Автомобилист» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 41 32 9 66
2 ЦСКА 38 24 14 55
3 Спартак 38 24 14 53
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо М 40 23 17 49
6 Северсталь 38 24 14 48
7 Динамо Мн 39 21 18 47
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 38 16 22 36
10 Куньлунь РС 39 15 24 34
11 Сочи 38 12 26 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 39 24 15 52
2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
3 Ак Барс 36 23 13 48
4 Автомобилист 37 21 16 46
5 Металлург Мг 39 22 17 46
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 39 13 26 37
9 Сибирь 37 16 21 35
10 Лада 35 14 21 33
11 Барыс 41 10 31 23
12 Амур 39 8 31 21
Результаты / календарь
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
28.12 12:30
Адмирал – Сибирь
 0 : 1
28.12 16:30
Авангард – Лада
 - : -
28.12 17:00
Сал. Юлаев – Северсталь
 - : -
28.12 17:00
Автомобилист – Металлург Мг
 - : -
28.12 19:00
Ак Барс – Трактор
 - : -
28.12 19:30
Торпедо – Барыс
 - : -
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