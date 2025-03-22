«Автомобилист» обыграл «Металлург» и финишировал четвертым в Восточной конференции
«Автомобилист» дома победил «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
Победу екатеринбуржцам принес дубль Артема Каштанова. Еще одну шайбу забросил Анатолий Голышев. У гостей отличились Робин Пресс и Трой Джозефс.
«Автомобилист» (89 очков) финишировал на четвертом месте в Восточной конференции КХЛ. Команда Николая Заварухина встретится с «Ак Барсом» в первом раунде Кубка Гагарина. «Автомобилист» начнет серию на домашнем льду в Екатеринбурге.
«Металлург» (90) завершил регулярный чемпионат третьим на «Востоке». Магнитогорцы сыграют с «Авангардом» в плей-офф.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Каштанов — 5 (Шашков, Романцев), 16:28 — 1:0. Каштанов — 6 (Да Коста), 23:17 — 2:0. Голышев — 13 (Дитц), 27:37 — 3:0. Пресс — 7 (Джонсон), 30:34 — 3:1. Джозефс — 9 (Канцеров, Пресс), 59:21 — 3:2.
Вратари: Аликин — Набоков (Смолин, 27:37, 58:06 — 59:21, 59:48).
Штраф: 11 — 11.
Броски: 26 (10+10+6) — 23 (6+2+15).
Судьи: Беляев, Морозов.
22 марта. Екатеринбург. УГМК Арена. 11403 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -