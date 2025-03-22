«Автомобилист» обыграл «Металлург» и финишировал четвертым в Восточной конференции

«Автомобилист» дома победил «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу екатеринбуржцам принес дубль Артема Каштанова. Еще одну шайбу забросил Анатолий Голышев. У гостей отличились Робин Пресс и Трой Джозефс.

«Автомобилист» (89 очков) финишировал на четвертом месте в Восточной конференции КХЛ. Команда Николая Заварухина встретится с «Ак Барсом» в первом раунде Кубка Гагарина. «Автомобилист» начнет серию на домашнем льду в Екатеринбурге.

«Металлург» (90) завершил регулярный чемпионат третьим на «Востоке». Магнитогорцы сыграют с «Авангардом» в плей-офф.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Каштанов — 5 (Шашков, Романцев), 16:28 — 1:0. Каштанов — 6 (Да Коста), 23:17 — 2:0. Голышев — 13 (Дитц), 27:37 — 3:0. Пресс — 7 (Джонсон), 30:34 — 3:1. Джозефс — 9 (Канцеров, Пресс), 59:21 — 3:2.

Вратари: Аликин — Набоков (Смолин, 27:37, 58:06 — 59:21, 59:48).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 26 (10+10+6) — 23 (6+2+15).

Судьи: Беляев, Морозов.

22 марта. Екатеринбург. УГМК Арена. 11403 зрителя.