22 марта, 16:50

«Автомобилист» обыграл «Металлург» и финишировал четвертым в Восточной конференции

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Автомобилист» дома победил «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу екатеринбуржцам принес дубль Артема Каштанова. Еще одну шайбу забросил Анатолий Голышев. У гостей отличились Робин Пресс и Трой Джозефс.

«Автомобилист» (89 очков) финишировал на четвертом месте в Восточной конференции КХЛ. Команда Николая Заварухина встретится с «Ак Барсом» в первом раунде Кубка Гагарина. «Автомобилист» начнет серию на домашнем льду в Екатеринбурге.

«Металлург» (90) завершил регулярный чемпионат третьим на «Востоке». Магнитогорцы сыграют с «Авангардом» в плей-офф.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Каштанов — 5 (Шашков, Романцев), 16:28 — 1:0. Каштанов — 6 (Да Коста), 23:17 — 2:0. Голышев — 13 (Дитц), 27:37 — 3:0. Пресс — 7 (Джонсон), 30:34 — 3:1. Джозефс — 9 (Канцеров, Пресс), 59:21 — 3:2.

Вратари: Аликин — Набоков (Смолин, 27:37, 58:06 — 59:21, 59:48).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 26 (10+10+6) — 23 (6+2+15).

Судьи: Беляев, Морозов.

22 марта. Екатеринбург. УГМК Арена. 11403 зрителя.

Источник: Таблица КХЛ
    «Металлург» сыграет с «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    2.10 19:00
    Нефтехимик – Лада
    		 - : -
    2.10 19:30
    Динамо М – Трактор
    		 - : -
    Все результаты / календарь

