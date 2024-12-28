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Сегодня, 19:23

«Металлург» по буллитам обыграл «Северсталь», Канцеров забил и реализовал решающий буллит

«Металлург» по буллитам обыграл «Северсталь»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Металлург» на выезде победил «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

Победный буллит забросил Роман Канцеров. 20-летний нападающий также забил единственный гол гостей в основное время. У хозяев отличился Джесси Блэкер.

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Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Блэкер — 1, 52:39 — 1:0. Канцеров — 10, 58:36 — 1:1.

Победный буллит: Канцеров.

Вратари: Галкин — Набоков (58:11 — 58:36).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (11+8+7+1) — 32 (12+12+7+1).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

28 декабря. Екатеринбург. Уралец.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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