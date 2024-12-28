«Металлург» по буллитам обыграл «Северсталь», Канцеров забил и реализовал решающий буллит
«Металлург» по буллитам обыграл «Северсталь»
«Металлург» на выезде победил «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
Победный буллит забросил Роман Канцеров. 20-летний нападающий также забил единственный гол гостей в основное время. У хозяев отличился Джесси Блэкер.
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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Блэкер — 1, 52:39 — 1:0. Канцеров — 10, 58:36 — 1:1.
Победный буллит: Канцеров.
Вратари: Галкин — Набоков (58:11 — 58:36).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 27 (11+8+7+1) — 32 (12+12+7+1).
Судьи: Ромасько, Юдаков.
28 декабря. Екатеринбург. Уралец.
Источник: Таблица КХЛ
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|28.12
|12:30
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Адмирал – Сибирь
|0 : 1
|28.12
|16:30
|
Авангард – Лада
|7 : 6
|28.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|2 : 0
|28.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|1 : 2 Б
|28.12
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|
Ак Барс – Трактор
|- : -
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|
Торпедо – Барыс
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