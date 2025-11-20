Хоккей
Сегодня, 19:32

«Металлург» победил «Автомобилист» на выезде, Барак набрал три очка

Сергей Ярошенко
Фото ХК «Автомобилист»

«Металлург» на выезде обыграл «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.

У магнитогорской команды 3 (1+2) очка на счету Дерека Барака, по 2 очка набрали Никита Михайлис (1+1), Владимир Ткачев (0+2) и Руслан Исхаков (0+2), также голы забили Михаил Федоров, Робин Пресс и Роман Канцеров.

У екатеринбуржцев 2 (1+1) очка набрал Алексей Бывальцев, по шайбе забросили Кертис Волк, Александр Шаров и Артем Каштанов.

«Металлург» набрал 46 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, «Автомобилист» с 35 очками — на четвертой строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург)
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • За спорт!

    Молодцы!

    20.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Заваруха убирайсо!

    20.11.2025

  • True Timati

    Автомобилист с Заварухиным так и останется вечно подающим. Даже в регулярке у самой крепкой команды Востока не могут выиграть. Какой тут Кубок? Автомобилист устал от Зварухина

    20.11.2025

    • «Трактор» уступил «Амуру» и потерпел четвертое поражение подряд

    КХЛ, расписание и результаты 20 ноября: «Автомобилист» проиграл «Металлургу», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 29 22 7 46
    2 Авангард 27 17 10 37
    3 Ак Барс 28 17 11 36
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 29 15 14 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Амур 27 11 16 26
    8 Барыс 28 10 18 25
    9 Адмирал 25 10 15 24
    10 Салават Юлаев 27 10 17 23
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 29 19 10 41
    2 Торпедо НН 30 18 12 39
    3 Северсталь 28 19 9 38
    4 Динамо Мн 27 17 10 37
    5 Динамо М 27 16 11 33
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 27 14 13 31
    8 ЦСКА 28 13 15 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 26 7 19 19
    Результаты / календарь
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    20.11 17:00 Автомобилист – Металлург Мг 4 : 5
    20.11 17:00 Трактор – Амур 4 : 6
    20.11 19:00 Северсталь – Адмирал - : -
    20.11 19:30 Динамо М – Сибирь - : -
    20.11 19:30 Торпедо НН – Спартак - : -
    20.11 19:30 Динамо Мн – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь

