«Автомобилист» и «Металлург» будут играть в чемпионате КХЛ 22 марта

Матч «Автомобилист» — «Металлург» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в субботу, 22 марта, на льду «УГМК Арены» в Екатеринбурге. Стартовое вбрасывание — в 14.30 по московскому времени.

Игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Матчи «Металлурга» в КХЛ транслирует также магнитогорский канал «ТВ-ИН».

Ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Металлург» отслеживайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Авто» провел 67 матчей, набрали 87 очков и перед игровым днем занимал четвертое место на «Востоке». «Магнитка» с 90 очками после 67 игр шла в конференции третьей.

Екатеринбуржцы в четверг обыграли на своем льду СКА (3:2 Б), а магнитогорцы — также по буллитам выиграли у «Адмирала» (5:4 Б).

