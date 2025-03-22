«Автомобилист» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ
Матч «Автомобилист» — «Металлург» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в субботу, 22 марта, на льду «УГМК Арены» в Екатеринбурге. Стартовое вбрасывание — в 14.30 по московскому времени.
Игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Матчи «Металлурга» в КХЛ транслирует также магнитогорский канал «ТВ-ИН».
Ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Металлург» отслеживайте в нашем матч-центре.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Авто» провел 67 матчей, набрали 87 очков и перед игровым днем занимал четвертое место на «Востоке». «Магнитка» с 90 очками после 67 игр шла в конференции третьей.
Екатеринбуржцы в четверг обыграли на своем льду СКА (3:2 Б), а магнитогорцы — также по буллитам выиграли у «Адмирала» (5:4 Б).
Матч «Автомобилист» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -