«Металлург» обыграл «Автомобилист», Расмуссен сделал дубль

«Металлург» выиграл у «Автомобилиста» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дублем в составе победителей отметился Деннис Расмуссен.

«Магнитка» набрала 65 очков и занимает третье место на Востоке. У «Автомобилиста» 59 очков и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

Голы: Бек — 13 (бол., Дронов, Мозякин), 0:40 — 0:1. Зборовский — 3 (Геноуэй, Бочаров), 4:28 — 1:1. Литовченко — 6 (Макеев), 12:31 — 2:1. Расмуссен — 5 (Плотников, Голдобин), 29:33 — 2:2. Чибисов — 14 (Земченок, Плотников), 40:44 — 2:3. Макеев — 22 (бол., Геноуэй), 43:59 — 3:3. Расмуссен — 6 (Бек, Хольм), 58:01 — 3:4. Кулемин — 4 (п.в.), 59:22 — 3:5.

Вратари: Коварж (58:56 — 59:22) — Кошечкин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (16+4+10) — 33 (11+9+13).

Судьи: Соин, Щенев.

26 января. Екатеринбург. КРК «Уралец». 1109 зрителей.