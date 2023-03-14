«Металлург» в овертайме обыграл «Автомобилист» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
«Металлург» вышел во второй раунд Кубка Гагарина.
Команда из Магнитогорска обыграла «Автомобилист» со счетом 4:3 в овертайме седьмого матча и одержала победу в серии со счетом 4-3.
Голами в составе «Автомобилиста» отметились Ник Эберт, Сергей Широков и Алексей Макеев. В концовке первого периода нападающий команды Георгий Белоусов не реализовал буллит.
За магнитогорский клуб забили Никита Коростелев, Денис Зернов и Егор Яковлев. Победу «Металлургу» принес гол Николая Голдобина в овертайме.
Во втором раунде Кубка Гагарина команда Ильи Воробьева сыграет с «Авангардом». Первый матч пройдет 17 марта в Омске.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|14.03
|17:00
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Автомобилист – Металлург
|- : -
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
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