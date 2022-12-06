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Сегодня, 19:17

«Автомобилист» одержал волевую победу над «Металлургом»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Автомобилист» победил «Металлург» в матче лидеров Восточной конференции КХЛ. Команда из Екатеринбурга на своем льду выиграла со счетом 4:1.

Голами в составе «Авто» отметились нападающие Кертис Волк, Олег Ли (дважды) и Стефан Да Коста.

За «Металлург» забил капитан команды Егор Яковлев. Причем именно «Магнитка» открыла счет в этом матче.

«Автомобилист» набрал 57 очков и упрочил лидерство на Востоке. «Металлург» остается на второй строчке (52 очка).

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы: Яковлев — 6 (Чибисов, Карри), 31:47 — 0:1. Волк — 8 (Мэйсек, Тарасов), 33:06 — 1:1. Ли — 6 (Блэкер, Белоусов), 43:53 — 2:1. Да Коста — 13, 56:32 — 3:1. Ли — 7 (п.в., Белоусов, Кормье), 58:23 — 4:1.

Вратари: Бобков — Паскуале (56:58 — 58:23).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 22 (10+6+6) — 35 (10+12+13).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

6 декабря. Екатеринбург. Уралец. 4730 зрителей.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 39 31 8 65
2 ЦСКА 37 24 13 53
3 Локомотив 38 23 15 52
4 Торпедо 38 22 16 47
5 Динамо М 38 20 18 46
6 Спартак 39 20 19 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 38 16 22 40
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 39 13 26 30
11 Сочи 36 5 31 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 37 26 11 55
2 Металлург 37 24 13 52
3 Сибирь 41 24 17 51
4 Сал. Юлаев 38 20 18 47
5 Адмирал 38 21 17 46
6 Авангард 38 21 17 45
7 Ак Барс 38 17 21 41
8 Барыс 40 17 23 37
9 Амур 36 15 21 36
10 Трактор 40 15 25 35
11 Нефтехимик 37 15 22 31
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21.12
6.12 15:30
Сибирь – Трактор
 2 : 4
6.12 16:30
Авангард – Сал. Юлаев
 1 : 3
6.12 16:30
Барыс – Ак Барс
 3 : 2 Б
6.12 17:00
Автомобилист – Металлург
 4 : 1
6.12 19:00
Куньлунь – Витязь
 - : -
6.12 19:00
Нефтехимик – Сочи
 - : -
6.12 19:30
Динамо М – СКА
 - : -
6.12 19:30
Спартак – Локомотив
 - : -
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