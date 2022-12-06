«Автомобилист» одержал волевую победу над «Металлургом»

«Автомобилист» победил «Металлург» в матче лидеров Восточной конференции КХЛ. Команда из Екатеринбурга на своем льду выиграла со счетом 4:1.

Голами в составе «Авто» отметились нападающие Кертис Волк, Олег Ли (дважды) и Стефан Да Коста.

За «Металлург» забил капитан команды Егор Яковлев. Причем именно «Магнитка» открыла счет в этом матче.

«Автомобилист» набрал 57 очков и упрочил лидерство на Востоке. «Металлург» остается на второй строчке (52 очка).

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы: Яковлев — 6 (Чибисов, Карри), 31:47 — 0:1. Волк — 8 (Мэйсек, Тарасов), 33:06 — 1:1. Ли — 6 (Блэкер, Белоусов), 43:53 — 2:1. Да Коста — 13, 56:32 — 3:1. Ли — 7 (п.в., Белоусов, Кормье), 58:23 — 4:1.

Вратари: Бобков — Паскуале (56:58 — 58:23).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 22 (10+6+6) — 35 (10+12+13).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

6 декабря. Екатеринбург. Уралец. 4730 зрителей.