«Автомобилист» одержал волевую победу над «Металлургом»
«Автомобилист» победил «Металлург» в матче лидеров Восточной конференции КХЛ. Команда из Екатеринбурга на своем льду выиграла со счетом 4:1.
Голами в составе «Авто» отметились нападающие Кертис Волк, Олег Ли (дважды) и Стефан Да Коста.
За «Металлург» забил капитан команды Егор Яковлев. Причем именно «Магнитка» открыла счет в этом матче.
«Автомобилист» набрал 57 очков и упрочил лидерство на Востоке. «Металлург» остается на второй строчке (52 очка).
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы: Яковлев — 6 (Чибисов, Карри), 31:47 — 0:1. Волк — 8 (Мэйсек, Тарасов), 33:06 — 1:1. Ли — 6 (Блэкер, Белоусов), 43:53 — 2:1. Да Коста — 13, 56:32 — 3:1. Ли — 7 (п.в., Белоусов, Кормье), 58:23 — 4:1.
Вратари: Бобков — Паскуале (56:58 — 58:23).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 22 (10+6+6) — 35 (10+12+13).
Судьи: Кулаков, Сидоренко.
6 декабря. Екатеринбург. Уралец. 4730 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|39
|31
|8
|65
|2
|ЦСКА
|37
|24
|13
|53
|3
|Локомотив
|38
|23
|15
|52
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|38
|20
|18
|46
|6
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|38
|16
|22
|40
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|39
|13
|26
|30
|11
|Сочи
|36
|5
|31
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|37
|26
|11
|55
|2
|Металлург
|37
|24
|13
|52
|3
|Сибирь
|41
|24
|17
|51
|4
|Сал. Юлаев
|38
|20
|18
|47
|5
|Адмирал
|38
|21
|17
|46
|6
|Авангард
|38
|21
|17
|45
|7
|Ак Барс
|38
|17
|21
|41
|8
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|9
|Амур
|36
|15
|21
|36
|10
|Трактор
|40
|15
|25
|35
|11
|Нефтехимик
|37
|15
|22
|31
|6.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|2 : 4
|6.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|1 : 3
|6.12
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|3 : 2 Б
|6.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|4 : 1
|6.12
|19:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|6.12
|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -
|6.12
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|6.12
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -