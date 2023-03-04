«Автомобилист» проиграл «Металлургу» во втором овертайме второго матча серии
«Автомобилист» на своем льду во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ проиграл «Металлург» — 2:3 2ОТ. «Магнитка» сравняла счет в серии — 1-1.
Победная шайба записана на защитника Егора Яковлева — она оказалась в воротах после рикошета от нападающего хозяев Григория Белоусова.
В составе «Автомобилиста» дублем отметился форвард Брукс Мэйсек.
Третий матч серии пройдет в Магнитогорске 6 марта.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 2ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Коростелев — 1 (Яковлев, Карпов), 13:54 — 0:1. Лайпсик — 1 (Фисенко, Минулин), 28:58 — 0:2. Мэйсек — 1 (Широков, Волк), 32:36 — 1:2. Мэйсек — 2 (Да Коста, Эберт), 57:58 — 2:2. Яковлев — 1, 84:25 — 2:3.
Вратари: Маттссон (56:55 — 57:58) — Паскуале.
Штраф: 16 — 20.
Броски: 46 (12+9+13+12) — 38 (12+11+7+8).
Судьи: Бирин, Морозов.
4 марта. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.
Счет в серии — 1-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 1
|4.03
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|4 : 1
|4.03
|14:30
|
Автомобилист – Металлург
|2 : 3 ОТ
|4.03
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|5 : 2
|4.03
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -