«Металлург» всухую победил «Автомобилист»
17:14
«Металлург» в гостях победил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Магнитка» взяла верх со счетом 3:0.
«Металлург» набрал 51 очко и сохранил первое место в Восточной конференции.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Яковлев — 2 (Акользин, Неколенко), 3:27 — 0:1. Никонцев — 9, 47:31 — 0:2. Чибисов — 13 (п.в., Минулин), 57:33 — 0:3.
Вратари: Шикин (57:01 — 57:33) — Кошечкин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (7+9+14) — 28 (11+10+7).
Судьи: Одиньш, Хрибик.
21 ноября. Екатеринбург. Уралец.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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