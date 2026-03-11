«Автомобилист» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» дома обыграл «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев 3 (2+1) очка набрал Даниэль Спронг. У гостей гол забил Максим Шалунов.

«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд и с 82 очками занимает четвертое место в таблице Восточной конференции.

«Автомобилист» прервал серию «Локомотива» из восьми побед и с 93 очками лидирует в таблице «Запада».

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