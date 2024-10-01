«Автомобилист» примет «Локомотив» на ледовой арене «Уралец» в Екатеринбурге в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 1 октября. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Автомобилист» — «Локомотив» покажут канал «КХЛ Prime» и сайт лиги. Трансляции матчей КХЛ также можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке). Кроме того, встречу в Екатеринбурге будет транслировать телеканал «Первый ярославский» (для жителей Ярославля).

Ключевые события игры «Автомобилист» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

«Автомобилист» в 11 матчах набрал 15 очков, «Локомотив» — 17 очков в 10 играх.