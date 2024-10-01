«Локомотив» в овертайме обыграл «Автомобилист» и одержал четвертую победу подряд
«Локомотив» на выезде победил «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0 ОТ.
Единственную шайбу в овертайме забросил Александр Радулов. 38-летний нападающий достиг отметки в 250 шайб в КХЛ, став пятым игроком в истории лиги, которому покорился этот результат.
«Локомотив» (19 очков) одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» (16) остается лидером «Востока».
FONBET Чемпионат КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Радулов — 5 (Гернат), 63:31 — 0:1.
Вратари: Аликин — Исаев.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 14 (4+8+1+1) — 25 (8+5+8+4).
Судьи: Беляев, Юдаков.
1 октября. Екатеринбург. Уралец.
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|Спартак
|9
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|2
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|Торпедо
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|6
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|10
|6
|4
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|ЦСКА
|10
|5
|5
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|Северсталь
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|6
|5
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|5
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|10
|8
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|И
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|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
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|7
|2
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|7
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|9
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|10
|3
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5.10
6.10
|1.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Локомотив
|0 : 1 ОТ
|1.10
|19:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|- : -
|1.10
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
|1.10
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|- : -
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