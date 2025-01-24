«Автомобилист» — «Лада»: видеообзор матча

«Автомобилист» дома одержал победу над «Ладой» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.

«Автомобилист» одержал 8-ю кряду победу в матчах FONBET чемпионата КХЛ, набрал 64 очка за 48 игр и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Лада» идет 9-й с 42 баллами в 46 встречах.