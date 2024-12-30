«Автомобилист» и «Лада» сыграют в КХЛ 30 декабря

Матч «Автомобилист» — «Лада» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в понедельник, 30 декабря. Игра на арене «Уралец» в Екатеринбурге начнется в 15.00 по московскому времени.

Прямая трансляция игры пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также встречу покажет официальный сайт КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Лада» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Автомобилист» провел 38 матчей и набрал 47 очков, предыдущим соперником екатеринбуржцев был обладатель Кубка Гагарина «Металлург» (1:2 Б). У «Лады» — 33 очка и 36 игр, тольяттинцы в субботу уступили «Авангарду» (6:7).