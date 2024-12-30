«Автомобилист» проиграл «Ладе» по буллитам
«Автомобилист» дома уступил «Ладе» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3 Б.
В основное время у хозяев две результативные передачи сделал Александр Шаров. У гостей голы забили Данила Моисеев и Данил Юртайкин.
«Автомобилист» с 48 очками занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 35 очками — на 10-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Кизимов — 6 (Бывальцев, Шаров), 4:52 — 1:0. Моисеев — 2 (Черников, Кугрышев), 29:03 — 1:1. Юртайкин — 3 (Семин, Михайлов), 36:54 — 1:2. Мэйсек — 15 (Шаров, Зборовский), 55:57 — 2:2.
Победный буллит: Кугрышев.
Вратари: Аликин — Трушков.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 37 (9+11+15+2) — 23 (9+9+4+1).
Судьи: Гофман, Мочалов.
30 декабря. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.
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Амур – Сибирь
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Автомобилист – Лада
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