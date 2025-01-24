«Автомобилист» дома обыграл «Ладу» и продлил победную серию до восьми матчей
«Автомобилист» на своем льду одержал победу над «Ладой» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.
У хозяев шайбы забросили Андрей Обидин, Александр Шаров, Никита Шашков, Ник Меркли и Алексей Бывальцев.
В составе тольяттинской команды отличились Никита Попугаев, Евгений Грошев и Никита Михайлов.
«Автомобилист» одержал 8-ю кряду победу в матчах FONBET Чемпионата КХЛ, набрал 64 очка за 48 игр и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Лада» идет 9-й с 42 баллами в 46 встречах.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)
Голы: Попугаев — 10 (бол., Баранцев, Михайлов), 8:19 — 0:1. Обидин — 6 (Хрипунов, Шашков), 14:36 — 1:1. Грошев — 3 (Камара, Березин), 18:18 — 1:2. Шаров — 10 (Хрипунов, Да Коста), 35:09 — 2:2. Шашков — 1 (Романцев, Журавлев), 47:55 — 3:2. Меркли — 5 (Шашков, Бывальцев), 52:10 — 4:2. Бывальцев — 7 (п.в., Меркли), 58:55 — 5:2. Михайлов — 6 (Попугаев, Березин), 59:43 — 5:3.
Вратари: Галкин — К.Л. Волков (58:31 — 58:55).
Штраф: 10 — 0.
Броски: 27 (10+7+10) — 29 (11+9+9).
Судьи: Кулаков, Сергеев.
24 января. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.
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