«Автомобилист» уступил «Куньлуню» в домашнем матче
«Автомобилист» на своем льду потерпел поражение от «Куньлуня» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:2 Б.
Первый гол в этой встрече забил форвард пекинской команды Спенсер Фу, который отличился в первом периоде. В концовке матча Стефан Да Коста сравнял счет, переведя игру в овертайм.
Команды не выявили победителя в дополнительное время, победный буллит реализовал Лукас Локхарт.
«Автомобилист» проиграл вторую встречу подряд после победной серии из семи матчей. Клуб из Екатеринбурга (37 очков в 27 играх) сохраняет вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» набрал 23 балла за 29 матчей и поднялся на 10-ю строчку на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: С. Фу — 5 (Хальбгевакс), 16:15 — 0:1. Да Коста — 5 (Меркли, Трямкин), 57:08 — 1:1.
Победный буллит: Локхарт.
Вратари: Галкин — Кейзер.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 46 (14+20+5+7) — 25 (7+11+6+1).
Судьи: Кочетов, Степучев.
21 ноября. Екатеринбург. Уралец.
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|21.11
|17:00
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Трактор – ЦСКА
|5 : 2
|21.11
|17:00
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Автомобилист – Куньлунь РС
|1 : 2 Б
|21.11
|18:00
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Лада – Сал. Юлаев
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СКА – Торпедо
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