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Сегодня, 00:10

«Автомобилист» — «Куньлунь Ред Стар»: видеообзор матча КХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Автомобилист» переиграл «Куньлунь Ред Стар» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0. Заброшенными шайбами отметились Степан Хрипунов, Алексей Макеев и Андрей Обидин.

Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Куньлунь Ред Стар» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Куньлунь Ред Стар
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«Сочи» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Лада 27 15 12 35
2 Металлург Мг 27 15 12 34
3 Ак Барс 24 16 8 34
4 Автомобилист 26 14 12 30
5 Сал. Юлаев 24 14 10 29
6 Авангард 24 13 11 29
7 Трактор 25 13 12 28
8 Сибирь 24 12 12 27
9 Нефтехимик 24 10 14 25
10 Амур 24 9 15 24
11 Барыс 26 7 19 21
12 Адмирал 22 6 16 15
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 25 18 7 37
2 Спартак 25 17 8 36
3 Торпедо 25 15 10 32
4 Локомотив 23 15 8 31
5 ЦСКА 24 13 11 28
6 Сочи 24 12 12 25
7 Динамо Мн 22 11 11 25
8 СКА 23 12 11 24
9 Северсталь 23 10 13 24
10 Куньлунь РС 28 8 20 19
11 Витязь 25 7 18 17
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