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«Автомобилист» ищет игрока на вакантное место легионера

23:05
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питер назвал причины поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3).

«Сегодня не удалось сыграть так, как мы хотели. В очередной раз нас подвели удаления. Второй период становится для команды проблемой в этой поездке. Похожая ситуация была в игре с «Барысом», когда мы были закрыты в зоне. Сложно сохранить свежесть ребят, когда ты долго пытаешься забрать шайбу у соперника в своей зоне. Нам не хватает стабильности на протяжении одного матча, потому что игра идет 60 минут, а мы смотримся неплохо 40-45 минут. Возможно, нам иногда не хватает концентрации, чтобы играть в одном ключе. Есть над чем подумать.

ейчас у нас есть свободное место под легионера. Предстоит принять решение, кого мы хотим видеть на этой позиции — либо защитник, либо вратарь. В это время года достаточно сложно найти свободного игрока без контракта, смотрим рынок Северной Америки и Европы. Между нами идет обсуждение», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/29/490319.html

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Иван Шитик все материалы автора

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