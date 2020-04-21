«Автомобилист» и представители фан-сектора доставили в больницу средства первой необходимости

«Автомобилист» доставил в Центральную городскую клиническую больницу №6 Екатеринбурга средства первой необходимости, сообщает официальный Twitter клуба.

Вместе с клубом в акции приняли участие представители фан-сектора.

Вчера «Автомобилист» и представители фан-сектора доставили в Центральную

городскую клиническую больницу №6 средства первой необходимости.

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??Благодарим медперсонал за их труд в это сложное время! pic.twitter.com/zUxXFTAqBj — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) April 21, 2020

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 495 362 человек. Зафиксировано 171 064 летальных исхода от инфекции, вылечились 655 664 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 792 938 человек. Далее идут — Испания (204 178), Италия (181 228), Франция (155 383) и Германия (147 065).

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 52 763 человек, 3 873 выздоровело, 456 умерло.