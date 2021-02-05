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«Автомобилист» и «Барыс» вышли в плей-офф. Определились все претенденты на Кубок Гагарина на Востоке

17:52
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После победы «Барыса» над «Сибирью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ сформировалась восьмерка команд Восточной конференции, которая поведет борьбу за Кубок Гагарина.

«Автомобилист» сыграет в плей-офф в восьмой раз, лучшим достижением уральцев является выход во второй раунд в сезоне-2018/2019.

«Барыс» вышел в плей-офф в десятый раз, лучшим достижением казахстанской команды является выход во второй раунд.

Также от Восточной конференции в плей-офф сыграют: «Ак Барс», «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Трактор».

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