«Автомобилист» и «Барыс» вышли в плей-офф. Определились все претенденты на Кубок Гагарина на Востоке
17:52
После победы «Барыса» над «Сибирью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ сформировалась восьмерка команд Восточной конференции, которая поведет борьбу за Кубок Гагарина.
«Автомобилист» сыграет в плей-офф в восьмой раз, лучшим достижением уральцев является выход во второй раунд в сезоне-2018/2019.
«Барыс» вышел в плей-офф в десятый раз, лучшим достижением казахстанской команды является выход во второй раунд.
Также от Восточной конференции в плей-офф сыграют: «Ак Барс», «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Трактор».
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