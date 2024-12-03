«Автомобилист» хочет обменять Севостьянова

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» ищет варианты обмена защитника Александра Севостьянова.

26-летний россиянин в этом сезоне провел за клуб из Екатеринбурга 12 матчей и не отметился результативными действиями.

«Автомобилист» с 42 очками занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.